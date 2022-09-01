Площадь пожара в Загатале достигла 12 гектаров

В Загатале пожар в горной местности охватил площадь в 12 гектаров.

В Загатале пожар в горной местности охватил площадь в 12 гектаров.

Как передает северо-западное бюро Report, пожар, возникший накануне в высокогорье вблизи села Юхары Тала, все еще бушует.

Заместитель начальника Загатальской государственной противопожарной службы Нурлан Шабанов сообщил местному бюро Report, что локализовать пожар пока не удалось: "В тушении пожара принимают участие около 300 человек, в том числе 100 человек личного состава МЧС. С сегодняшнего утра к тушению пожара снова привлечены 2 вертолета. Если вчера пожар охватывал 10 гектаров, то сегодня его площадь достигла 12 гектаров".