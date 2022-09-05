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Пленум Верховного суда пересмотрит решения по делам арестованных по "Тертерскому делу"

Пленум Верховного суда пересмотрит решения по делам арестованных по "Тертерскому делу" Судебные решения по уголовным делам 19 арестованных по "Тертерскому делу" будут пересмотрены на Пленуме Верховного суда Азербайджана.
Происшествия
5 сентября 2022 г. 12:08
Пленум Верховного суда пересмотрит решения по делам арестованных по Тертерскому делу

Судебные решения по уголовным делам 19 арестованных по "Тертерскому делу" будут пересмотрены на Пленуме Верховного суда Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Было отмечено, что в связи с вновь открывшимися обстоятельствами генпрокурор направил обращение в Пленум Верховного суда о пересмотре судебных решений в отношении 19 лиц, признанных виновными в государственной измене и других преступлениях и приговоренных к различным срокам лишения свободы по трем уголовным делам.

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Версия на азербайджанском языке "Tərtər işi" bağlı həbs edilmiş 19 nəfərin işinə Ali Məhkəmədə baxılacaq

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