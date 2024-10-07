Пленарное заседание GlobE пройдет в Азербайджане в 2025 году

Делегация Азербайджана приняла участие в 5-м пленарном заседании Глобальной оперативной сети ООН по борьбе с коррупцией (GlobE) в Пекине, Китай.

Делегация Азербайджана приняла участие в 5-м пленарном заседании Глобальной оперативной сети ООН по борьбе с коррупцией (GlobE) в Пекине, Китай.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В мероприятии, в котором приняли участие более 400 представителей из более чем 100 стран мира и более 10 международных организаций, страну представляли сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией Натиг Эйвазов и Афлатун Гусейнов.

Работа пленарного заседания включала Форум высокого уровня, страновые презентации, параллельные сессии, были проведены выборы в руководящий орган организации, а также обсуждены и приняты отчет Сети GlobE за 2023 год, Стратегический план на 2025-2027 годы и документы Пекинского соглашения.

По итогам голосования в исполнительный комитет GlobE, состоящий из 15 членов, Натиг Эйвазов избран членом руководящего органа.

Кроме того, было единогласно решено провести следующее, шестое Пленарное заседание Глобальной оперативной сети ООН по борьбе с коррупцией в Азербайджане в 2025 году.