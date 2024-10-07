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Пленарное заседание GlobE пройдет в Азербайджане в 2025 году 

Пленарное заседание GlobE пройдет в Азербайджане в 2025 году  Делегация Азербайджана приняла участие в 5-м пленарном заседании Глобальной оперативной сети ООН по борьбе с коррупцией (GlobE) в Пекине, Китай.
Происшествия
7 октября 2024 г. 16:55
Пленарное заседание GlobE пройдет в Азербайджане в 2025 году 

Делегация Азербайджана приняла участие в 5-м пленарном заседании Глобальной оперативной сети ООН по борьбе с коррупцией (GlobE) в Пекине, Китай.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В мероприятии, в котором приняли участие более 400 представителей из более чем 100 стран мира и более 10 международных организаций, страну представляли сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией Натиг Эйвазов и Афлатун Гусейнов.

Работа пленарного заседания включала Форум высокого уровня, страновые презентации, параллельные сессии, были проведены выборы в руководящий орган организации, а также обсуждены и приняты отчет Сети GlobE за 2023 год, Стратегический план на 2025-2027 годы и документы Пекинского соглашения.

По итогам голосования в исполнительный комитет GlobE, состоящий из 15 членов, Натиг Эйвазов избран членом руководящего органа.

Кроме того, было единогласно решено провести следующее, шестое Пленарное заседание Глобальной оперативной сети ООН по борьбе с коррупцией в Азербайджане в 2025 году.

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Версия на английском языке Azerbaijan to host next annual event of UN GlobE Network
Версия на азербайджанском языке BMT-nin GlobE şəbəkəsinin növbəti illik tədbirinə ev sahibliyi Azərbaycana həvalə olunub

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