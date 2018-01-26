Племянника Зии Мамедова допросили в суде - ОБНОВЛЕНО

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Затем гособвинитель огласил обвинительный акт.

Как сообщает Report, Ровшан Хейбятов не признал себя виновным по объявленному обвинению.

Выяснилось, что потерпевший Эльнур Мамедов возбудил гражданский иск на 65 000 манатов.

На процессе в качестве потерпевшего был допрошен Э.Мамедов. Он заявил, что знает Р.Хейбятова уже 10 лет: "В 2015 году у меня был спортивный автомобиль. Хотел приобрести машину из Германии. Ровшан мне посоветовал не покупать автомобиль, а создать свое дело. Я согласился. Он сказал, что от доходов в бизнесе мы купим еще лучшую машину".

Потерпевший сказал, что всегда поддерживал Р.Хейбятова: "Я поверил ему, так как помогал ему при любых проблемах. Требовалось 210 000 долларов. Я познакомил его с отцом. Он поговорил с Ровшаном и сказал, что в случае, если Р.Хейбятов возьмет деньги, он возьмет на себя ответственность за взятые средства. Ровшан согласился. У меня оставалось 100 000 долларов. Я взял на месяц в банке еще 100 000. Мы встретились с Ровшаном".

Сын бывшего депутата сказал, что Р.Хейбятов уехал с деньгами в Турцию: "Он увез с собой двух спортсменов. Ребята сообщили мне, что Ровшан попал в ДТП. Я позвонил Ровшану и он сказал, что у него перелом шеи. Я помчался в больницу. Увидел, что он здоров, но вел себя иначе. Я спросил где деньги, на что Ровшан ответил, что их увезли в машине. Мы пошли в полицию. У него взяли показания. В полиции нам сказали, что автомобиля и денег не было".

По словам Э.Мамедова, обвиняемое лицо в общем вернуло ему 144 000 долларов.

Очередное заседание суда назначено на 2 февраля.

*** 13:06

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по делу обвиняемого в мошенничестве известного спортсмена, тренера по виду борьбы К-1 Ровшана Хейбятова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева, были уточнены анкетные данные обвиняемого лица.

После перерыва пройдет судебное слушание. Ожидается оглашение гособвинителем обвинительного акта.

Отметим, что в качестве потерпевшего по уголовному делу признан Эльнур Мамедов - сын брата бывшего министра транспорта Зии Мамедова экс-депутата Эльтона Мамедова.

Обратившись в Главное управление полиции города Баку, Эльнур Мамедов заявил о злоупотреблении Р.Хейбятовым его доверием и присвоении путем мошенничества 100 000 манатов. В отношении задержанного Р.Хейбятова была избрана мера пресечения в виде ареста и, после 5-месячного задержания, его отпустили под домашний арест.

Согласно обвинительному акту, Э.Мамедов отдал Р.Хейбятову 200 000 манатов и отправил его по делам в Турцию.

Р.Хейбятов попал в соседней стране в аварию и был помещен в больницу. Он сказал, что после ДТП обнаружил, что денег при нем нет. Не поверив ему, Э.Мамедов заявил о присвоении Р.Хейбятовым средств и обратился с жалобой в полицию.

Согласно обвинению, Р.Хейбятов путем мошенничества присвоил 210 000 манатов Э.Мамедова.

Напомним, что Э.Мамедов являлся не только президентом организации "Best of the Best Promotion", но и официальным представителем К-1 по Азербайджану и Ближнему Востоку.