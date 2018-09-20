Племянника Тельмана Исмаилова арестовали по делу о похищении

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Басманный суд Москвы на два месяца арестовал племянника экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова — Заура Марданова, которого обвиняют в похищении певца Авраама Руссо.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, решение огласила судья Елена Ленская.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Марданову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 17 ноября", — говорится в решении.

Мужчину обвиняют в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (часть 2 статьи 126 УК РФ).

Следователь в суде заявил, что причастность Марданова к преступлению обоснована совокупностью собранных доказательств, показаниями свидетелей и данными экспертиз.

Являющийся гражданином РФ уроженец Баку Марданов вину не признал. "Я преступления не совершал, возражаю. Прошло 14 лет, человек очнулся. А что было?" — сказал он.

Позже адвокаты отметили, что считают ходатайство незаконным и необоснованным, в том числе и ссылаясь на то, что уголовное дело было возбуждено спустя столько лет. По их словам, органы следствия в качестве доказательств предъявили лишь протоколы допросов обвиняемого и потерпевшего, в которых нет сведений об участии Марданова в похищении.

Адвокат Алексей Смирнов заявил, что у следствия есть мотив – оказать давление на скрывающегося за границей Тельмана Исмаилова. Защитники заключили, что обвиняемый ранее не был судим, имеет ряд серьезных заболеваний, в связи с чем попросили суд избрать ему меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.