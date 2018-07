Племянник Зии Мамедова в очередной раз дал показания в суде

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по делу обвиняемого в мошенничестве известного спортсмена, тренера по виду борьбы К-1 Ровшана Гейбатова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева в качестве свидетеля показания дала Гюляр Алекперова.

Она подтвердила данные следствию показания и заявила, что во время ее работы на должности казначея в центральном филиале Zaminbank, обвиняемый Р.Гейбатов и потерпевший Эльнур Мамедов пришли в банк и хотели отправить деньги в Турцию:

"Однако из-за проблем в документах, операция по переводу средств не удалась".

Потерпевший Э.Мамедов отметил, что в показаниях свидетеля есть противоречия. Сын бывшего депутата сказал, что деньги были переведены, на что свидетельница ответила, что в случае перевода денег, была бы квитанция.

Обвиняемый Р.Гейбатов добавил, что никому не отдавал денег, просто взял деньги в Турции.

Суд вынес решение о принудительной доставке в суд заведующего филиалом Zaminbank Надира Исмайлова.

Отметим, что в качестве потерпевшего по уголовному делу признан Эльнур Мамедов - сын экс-депутата Эльтона Мамедова, который приходится братом бывшему министру транспорта Зии Мамедова.

Обратившись в Главное управление полиции города Баку, Эльнур Мамедов заявил о том, что Р.Гейбатов злоупотребил его доверием и присвоил путем мошенничества крупную сумму денег. В отношении задержанного Р.Гейбатова была избрана мера пресечения в виде ареста и, после 5-месячного задержания, его отпустили под домашний арест.

Согласно обвинительному акту, Э.Мамедов отдал Р.Гейбатову 200 000 долларов и отправил его по делам в Турцию.

Р.Гейбатов попал в соседней стране в аварию и был помещен в больницу. Он сказал, что после ДТП обнаружил, что денег при нем нет. Не поверив ему, Э.Мамедов заявил о присвоении Р.Гейбатовым средств и обратился с жалобой в полицию.

Согласно обвинению, Р.Гейбатов путем мошенничества присвоил 210 000 долларов Э.Мамедова.

Напомним, что Э.Мамедов, наряду с тем, что являлся президентом организации Best of the Best Promotion, был еще официальным представителем К-1 по Азербайджану и Ближнему Востоку.