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    Племянник Тельмана Исмаилова отрицает обвинение в похищении Авраама Руссо

    Следственный комитет России возбудил дело против Тельмана Исмаилова и его племянника

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Следственный комитет России возбудил дело против заочно арестованного экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Его подозревают в похищении в 2004 году певца Авраама Руссо.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

    "По версии следствия, в 2004 году Тельман и его родственник, пытаясь похитить, хотели склонить Авраама Руссо к совместной концертной деятельности", —  заявила  адвокат бизнесмена Марина Русакова. По ее мнению, это обвинение абсурдно.

    Русакова сообщила, что накануне был задержан племянник Исмаилова Заур Марданов, ему также предъявлено обвинение в похищении человека.

    Сам Заур Марданов отвергает обвинение в похищении певца Авраама Руссо в 2004 году.

    "На очной ставке с моим подзащитным Авраам Руссо, который является по делу потерпевшим, обвинил Марданова в том, что тот нанес ему каких-то несколько ударов по телу, но отрицал требования и какое-либо участие в похищении. Как следует из показаний певца, похищением занимались именно охранники Исмаилова", - рассказал его адвокат Алексей Смирнов

    "Согласно заявлению Руссо, он сам сел с охранниками в машину, провел ночь в загородном доме бизнесмена, куда утром приехал Тельман, дал денег певцу и извинился, - отметил он. - Никакого договора с ним не составлялось, а после случившегося Руссо никогда не выступал в ресторане "Прага".

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