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Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра

Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра
Происшествия
30 июня 2025 г. 19:47
Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра

Племянник задержанного российскими силовиками в Екатеринбурге Азиза Аббасова - Эмин Аббасов рассказал, что его дядя находится в крайне тяжелом состоянии.

В беседе с корреспондентом Report мужчина отметил, что в ходе рейда его дяде сломали ребра, и после этого он несколько дней находился под надзором полиции.

"Ему не оказали никакой помощи. Его состояние тяжелое. Обезболивающее вводили только за наш счет. У него жидкость в накопилась легких, сломаны ребра", - сказал Аббасов.

Отметим, что семья Аббасовых родом из села Захматабад Билясуварского района Азербайджана и проживает в России около 40 лет.

Напомним, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли.

МИД Азербайджана 28 июня выступило с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности виновников этого недопустимого акта насилия. Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.

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Версия на английском языке Nephew of one of those detained in Yekaterinburg: My uncle has fluid in his lungs, broken ribs
Версия на азербайджанском языке Yekaterinburqda saxlanılan azərbaycanlılardan birinin qohumu: Əmimin ciyərlərinə su gəlib, qabırğaları sınıb

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