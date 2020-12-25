Племянник народной артистки заключен под стражу

Согласно решению суда, в отношении Д.Насирова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца

В отношении племянника народной артистки Азербайджана и СССР, экс-депутата Милли Меджлиса Зейнаб Ханларовой - Дашгына Насирова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает Report, соответствующее постановление вынес Насиминский районный суд.

Согласно решению, в отношении Д.Насирова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Почти два года скрывавшийся от следствия Насиров был задержан и передан под следствие накануне в результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками полиции.

Начальник пресс-службы Министерства внутренних дел, полковник полиции Эхсан Захидов подтвердил Report этот факт.

Напомним, что согласно официальной информации, были выявлены обоснованные подозрения в том, что в течение июня-июля 2019 года житель поселка Тюркан, Д.Насиров, занимавшийся куплей-продажей земельных участков в частном порядке, использовал поддельную справку представительства главы Исполнительной власти Хазарского района города Баку по административно-территориальному округу поселка Тюркан, а также липовые свидетельства о смерти Азизаханым Атаевой и Хумар Шабановой, продал 13.07.2019 года земельные участки, расположенные в поселке Тюркан и принадлежащие вышеназванным лицам, в общей сложности за 44 тысячи манатов.

По данному факту прокуратурой Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье 320.2 (использование поддельного удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования) Уголовного кодекса и направлено в следственный отдел Управления полиции Хазарского района для проведения расследования.

По делу также арестованы житель поселка Тюркан Чингиз Хейрали оглу Сафаров и бывший представитель исполнительной власти Хазарского района по поселку Тюркан Рахиль Бабаев.