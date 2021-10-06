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Племянник Бриллиант Дадашевой приговорен к 5 годам лишения свободы

Племянник Бриллиант Дадашевой приговорен к 5 годам лишения свободы В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Махмудова Заура Ариф оглу 1973 г.р., обвиняемого в сбыте наркотических средств.
Происшествия
6 октября 2021 г. 17:39
Племянник Бриллиант Дадашевой приговорен к 5 годам лишения свободы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Махмудова Заура Ариф оглу 1973 г.р., обвиняемого в сбыте наркотических средств.

Как передает Report, приговор был зачитан на заседании под председательством судьи Сиявуша Гаджиева.

Решением суда Заур Махмудов приговорен к 5 годам лишения свободы. Мера пресечения в виде полицейского надзора была изменена, он был взят под стражу в зале суда.

Задержанный вместе с З.Махмудовым и находящийся под арестом Хабиль Алиев приговорен к 13 годам тюремного заключения.

Отметим, что Заур Махмудов является сыном Лалы Дадашевой - сестры Бриллиант Дадашевой. Другой сын Л.Дадашевой скончался в 2015 году. 

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Версия на азербайджанском языке Brilliant Dadaşovanın bacısı oğlu 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib

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