Племянник Бриллиант Дадашевой приговорен к 5 годам лишения свободы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Махмудова Заура Ариф оглу 1973 г.р., обвиняемого в сбыте наркотических средств.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Махмудова Заура Ариф оглу 1973 г.р., обвиняемого в сбыте наркотических средств.

Как передает Report, приговор был зачитан на заседании под председательством судьи Сиявуша Гаджиева.

Решением суда Заур Махмудов приговорен к 5 годам лишения свободы. Мера пресечения в виде полицейского надзора была изменена, он был взят под стражу в зале суда.

Задержанный вместе с З.Махмудовым и находящийся под арестом Хабиль Алиев приговорен к 13 годам тюремного заключения.

Отметим, что Заур Махмудов является сыном Лалы Дадашевой - сестры Бриллиант Дадашевой. Другой сын Л.Дадашевой скончался в 2015 году.