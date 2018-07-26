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    Пилоты иракской авиакомпании отстранены от полетов после драки на борту

    В ходе драки была повреждена часть кабины

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Пилоты иракской авиакомпании Iraqi Airways отстранены после инцидента с дракой на борту во время полета самолета со 150 пассажирами на борту, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Как сообщили пассажиры, разнимать пилотов пришлось службе безопасности. Также отмечается, что в ходе драки была повреждена часть кабины. О причине конфликта не сообщается.

    Самолет находился на высоте 11,2 км. Как сообщается, драка едва не стала причиной авиакатастрофы.

    Пилотам грозят штрафы. В настоящее время оба летчика отстранены от полетов, в отношении инцидента министерство транспорта начало расследование.

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