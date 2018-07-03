Певица Тарана Гумрал: Я не намерена исполнять решение суда

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Наримановском райсуде продолжились слушания по уголовному делу в отношении певицы Тараны Гумрал.

Об этом Report сообщил адвокат Назанин Салаевой – Джейхун Юсифов.

По его словам, судебное следствие на процессе под председательством судьи Рашада Абдулова было возобновлено.

Адвокат потребовал вызвать для дачи показаний судебного исполнителя. В поданном ходатайстве он отметил, что Т.Гумрал пишет в социальных сетях и говорит своему близкому окружению, что не признает решение суда.

Отвечая на вопросы прокурора, певица заявила, что не намерена исполнять решение суда: "Полагаю, суд вынес неверное решение, поэтому не намерена исполнять его".

Очередное заседание по данному делу назначено на 12 июля.

Отметим, что скандал между певицей Т.Гумрал и ее коллегой Н.Салаевой разразился на передаче "Bazar səhəri" на бывшем телеканале ANS. Позвонив в прямом эфире на передачу, Н.Салаева сказала Т.Гумрал: "Я застала тебя с моим мужем", на что Т.Гумрал высказалась в адрес коллеги нецензурными выражениями. По этой причине Назенин обратилась в суд. На суде Назенин доказала интимную связь между ее мужем и Т.Гумрал. Согласно решению суда, Т.Гумрал должна была принести извинения Н.Салаевой и ее супругу Махаббату Гасанову и опровергнуть сказанное в адрес Н.Салаевой. Однако за невыполнение решения суда в отношении Т.Гумрал было возбуждено уголовное дело по ст. 306.1 (Неисполнение приговора, постановления суда или иного судебного акта) УК.