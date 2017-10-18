 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Певица Кенуль Керимова подала в суд на Госкомитет по вопросам имущества

    Иск рассматривается в Бакинском административно-экономическом суде №1

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Известная певица Кенуль Керимова подала в суд на Бакинское территориальное управление Службы государственного реестра недвижимого имущества при Госкомитете по вопросам имущества.

    Как сообщает Report, обратившаяся в суд певица выдвинула требование в связи с земельными спорами.

    Иск рассматривается в Бакинском административно-экономическом суде №1.

    В заявлении Report певица Кенуль Керимова подтвердила информацию. Однако она отметила, что не желает делать подробное заявление по данному вопросу: "Этим делом занимается мой адвокат. Мне нет смысла говорить об этом".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi