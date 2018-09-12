Певица Кенуль Керимова дала показания в суде

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемой в мошенничестве Малахат Мамедовой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова певица Кенуль Керимова дала показания.

Она сказала, что познакомилась с М.Мамедовой на одном из мероприятий: "Там она подошла ко мне и представилась сотрудницей министерства образования. Спустя несколько лет пообещала, что организует поступление моего сына в российский вуз. Я дала Малахат ханум 32 тысячи манатов. Потом устроить моего сына не получилось. С Малахат ханум связаться не удалось. Через три года мы перевели Рашада в Гянджу".

К.Керимова отметила, что М.Мамедова вернула ей 11 тысяч из этой суммы.

По словам М.Мамедовой, полученные от К.Керимовой 12 тысяч манатов пошли на обучение ее сына в России в течение трех лет: "Моя дочь тоже получала там образование. Есть квитанции из общежития".

К.Керимова возразила на слова М.Мамедовой: "Я сама артистка, но даже в Аздраме нет таких артистов, как Малахат Мамедова".

М.Мамедова утверждает, что вернула К.Керимовой 14 тысяч манатов: "Остальные деньги пошли на учебу сына Кенуль Рашада в России. Здесь я не совершила никакого мошенничества. Кенуль Керимова ни разу не поехала туда и не поинтересовалась обучением сына".

Очередное заседание суда назначено на 19 сентября.

Отметим, что М.Мамедова обвиняется в присвоении мошенническим путем около 300 тыс. манатов. В качестве потерпевшей по уголовному делу проходит и заслуженная артистка Азербайджана, певица Кенуль Керимова.

Согласно обвинительному акту, М.Мамедова получила от К.Керимовой 32 тыс. манатов для устройства ее сына в вуз.

Согласно обвинительному акту, М.Мамедова обещала организовать поступление сына певицы Рашада Рагимова в один из университетов России и затем перевести его в Азербайджанский государственный экономический университет.

За эту работу от К.Керимовой М.Мамедова получила 32 тысячи манатов. Однако позднее не выполнила данные обещания.

М.Мамедовой инкриминируется статья 178.3.2 (мошенничество, в крупном размере) УК АР.

На предварительном заседании суда при уточнении анкетных данных было выявлено, что М.Мамедова была ранее судима.

Она сообщила, что в 2012 году была обвинена в мошенничестве и приговорена Бакинским судом по тяжким преступлениям к условному наказанию.