Певцы Руфат Ахундов и Рашад Ильясов не явились в суд

Сегодня в Ясамальском районном суде началось судебное заседание по жалобе, поданной в особом обвинительном порядке против певцов Рашада Ильясова и Руфата Ахундова, неоднократно использовавших при исполнении песни нецензурные выражения.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гусейна Сафарова заявили о неявке в суд певцов.

На процессе их представили адвокаты.

Имя человека, подавшего в суд на певцов, не разглашается. На процессе его также представил адвокат.

Процесс отложен до 1 мая.

Отметим, что согласно данным НСТР, на передаче "Hər səhər" ("Каждое утро") на телеканале Space певец Руфат Ахундов при исполнении песни неоднократно использовал нецензурные выражения. Прозвучавшие в эфире передачи "Hər səhər" телеканала Space нецензурные слова и выражения были обнаружены во время мониторинга НСТР.

5 апреля НСТР оштрафовал телеканал. Протокол о применении штрафа в размере 5-8 тыс. манатов в соответствии с Кодексом административных проступков был составлен при участии руководства канала. Руководителям теле- и радиоканалов было сделано устное предупреждение, чтобы ограничить приглашение в эфир Руфата Ахундова.

Затем, обратившись в Ясамальский районный суд, гражданин потребовал наказания обоих певцов по ст. 148 (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или, при массовом распространении, в информационном ресурсе Интернета) УК.