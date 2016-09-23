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    Пешеход в Баку стал причиной ДТП - ФОТО

    По факту ДТП проводится расследование

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В Наримановском районе города Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает Report, причиной аварии стал пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте. 

    Согласно информации, пешеход резко остановился на проезжей части дороги, не предусмотренной для пешеходов, а предусмотренной для транспортных средств. Водитель легкового автомобиля марки KIA резко притормозил, чтобы не сбить пешехода. В это время сзади в него врезался автомобиль марки AzSamand, следовавший за ним. В результате удара оба автомобиля были деформированы.

    По факту ДТП проводится расследование. 

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