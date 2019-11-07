Пешеход умер в доме родственницы виновника ДТП

В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Report, инцидент произошел 6 ноября на территории Сабунчинского района столицы.

Так, житель Баку Нурлан Агазаде на управляемом им автомобиле марки "ВАЗ-2107" при движении в направлении Раманинской крепости по улице А.Багирова в поселке Рамана сбил переходящую дорогу жительницу столицы Эльяну Мамишову 1987 г.р.

После водитель доставил сбитую женщину на автомобиле к проживающей в поселке Рамана родственнице Хаяле Мусаевой, куда вызвал скорую помощь. Э.Мамишова скончалась, когда приехала скорая помощь.

По факту в Сабунчинском РУП возбуждено уголовное дело по статье 263.1.3, ведется расследование.