 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Пешеход стал причиной цепной аварии в Баку - ФОТО

    Погибших и пострадавших нет© Report

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку произошла цепная авария с участием трех машин.

    Как передает Report, инцидент произошел на улице Хуршудбану Натаван в поселке Биладжары.

    В результате аварии автомобили марки "Mercedes", "VAZ-2107" и "Hyundai Tucson" столкнулись друг с другом.

    Согласно первичной информации, причиной аварии стала попытка водителем "Mercedes" уступить дорогу пешеходу. Все три автомобиля повреждены. 

    Погибших и пострадавших нет. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi