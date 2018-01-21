Пешеход стал причиной цепной аварии в Баку - ФОТО

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Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку произошла цепная авария с участием трех машин.

Как передает Report, инцидент произошел на улице Хуршудбану Натаван в поселке Биладжары.

В результате аварии автомобили марки "Mercedes", "VAZ-2107" и "Hyundai Tucson" столкнулись друг с другом.

Согласно первичной информации, причиной аварии стала попытка водителем "Mercedes" уступить дорогу пешеходу. Все три автомобиля повреждены.

Погибших и пострадавших нет.