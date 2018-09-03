Пешеход, сбитый неделю назад в Лянкяране, скончался в больнице

Лянкяран. 3 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в больнице скончался пешеход, сбитый неделю назад автомобилем в Лянкяранском районе.

Как сообщает южное бюро Report, ДТП произошло 28 августа.

При попытке перейти дорогу, автомобиль марки "Nissan" сбил 61-летнего Сиявуша Джафар оглу Нуриева, проживающего в доме по улице Музаффара Насирли, 59 A г.Лянкяран.

Водитель на своей машине доставил получившего черепно-мозговую травму пешехода в больницу.

С.Нуриев был помещен в реанимационное отделение.