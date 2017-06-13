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    Сбитый недалеко от станции метро "Эльмляр Академиясы" пешеход скончался - ВИДЕО

    Пожилая женщина скончалась в больнице© Report.az

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Пешеход, сбитый в Ясамальском районе Баку, скончался в больнице.

    Как сообщает Report, инцидент произошел вчера около станции метро "Эльмляр Академиясы", когда Агаева Румия 1955 г.р. пыталась перейти дорогу.

    Автомобиль марки "Лада Приора" сбил женщину. В результате она с тяжелыми травмами была доставлена в больницу. Сегодня же Р. Агаева скончалась в больнице. Водитель задержан. Его машина помещена на штрафстоянку.

    По факту ведется расследование.

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