Сбитый недалеко от станции метро "Эльмляр Академиясы" пешеход скончался - ВИДЕО

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Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Пешеход, сбитый в Ясамальском районе Баку, скончался в больнице.

Как сообщает Report, инцидент произошел вчера около станции метро "Эльмляр Академиясы", когда Агаева Румия 1955 г.р. пыталась перейти дорогу.

Автомобиль марки "Лада Приора" сбил женщину. В результате она с тяжелыми травмами была доставлена в больницу. Сегодня же Р. Агаева скончалась в больнице. Водитель задержан. Его машина помещена на штрафстоянку.

По факту ведется расследование.