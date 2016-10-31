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    Переходивший дорогу в неположенном месте пешеход стал причиной ДТП

    Водитель пострадал

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте, стал причиной дорожно-транспортного происшествия. 

    Как сообщает Report, авария зарегистрирована на проспекте Гейдара Алиева в городе Хырдалан.

    Водитель автомобиля марки Azsamand с государственным номерным знаком 10 GA 256 потерял управление и врезался в тротуар. В результате автомобиль получил повреждения. Водитель получил легкие телесные повреждения. 

    На место происшествия были привлечены сотрудники дорожно-патрульной службы. В ходе расследования выяснилось, что пешеход внезапно вышел на дорогу. Для того, чтобы его не сбить, водитель автомобиля марки Azsamand врезался в тротуар.

    По факту ДТП проводится расследование.

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