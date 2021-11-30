Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС

Первый заместитель генерального прокурора Азербайджана Эльчин Мамедов и начальник Следственного управления генеральной прокуратуры Неймат Авазов прибыли на место крушения военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС).

Первый заместитель генерального прокурора Азербайджана Эльчин Мамедов и начальник Следственного управления генеральной прокуратуры Неймат Авазов прибыли на место крушения военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС).

Об этом сообщает Report со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время расследуются причины происшествия.

30 ноября около 10:40 военный вертолет ГПС разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гарахейбат", расположенном на территории Хызинского района.

Среди экипажа вертолета есть погибшие и пострадавшие.