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Первый замгенпрокурора: Самый жестокий ракетный удар по Гяндже был нанесен 17 октября

Первый замгенпрокурора: Самый жестокий ракетный удар по Гяндже был нанесен 17 октября Самый масштабный и жестокий ракетный удар по Гяндже был нанесен 17 октября.
Происшествия
17 октября 2022 г. 15:25
Первый замгенпрокурора: Самый жестокий ракетный удар по Гяндже был нанесен 17 октября

Самый масштабный и жестокий ракетный удар по Гяндже был нанесен 17 октября.

Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель генерального прокурора Эльчин Мамедов, который находится в поездке в Гяндже.

Он напомнил, что в результате обстрела 15 человек погибли, а 79 человек получили различные ранения.

"Площадь разрушений составила 400 000 квадратных метров. В ходе расследования было установлено, что разрушено 3 875 жилых домов или квартир, 33 нежилых объекта, в негодность пришли 92 автомобиля" - сказал Мамедов.

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Версия на английском языке Deputy Prosecutor General: Most brutal missile attack on Ganja was on October 17
Версия на азербайджанском языке Baş prokurorun birinci müavini: "Gəncəyə ən qəddar raket hücumu oktyabrın 17-də olub"

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