Первый замгенпрокурора: Самый жестокий ракетный удар по Гяндже был нанесен 17 октября

Самый масштабный и жестокий ракетный удар по Гяндже был нанесен 17 октября.

Самый масштабный и жестокий ракетный удар по Гяндже был нанесен 17 октября.

Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель генерального прокурора Эльчин Мамедов, который находится в поездке в Гяндже.

Он напомнил, что в результате обстрела 15 человек погибли, а 79 человек получили различные ранения.

"Площадь разрушений составила 400 000 квадратных метров. В ходе расследования было установлено, что разрушено 3 875 жилых домов или квартир, 33 нежилых объекта, в негодность пришли 92 автомобиля" - сказал Мамедов.