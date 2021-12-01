Первый заместитель генпрокурора рассказал о расследовании причин крушения вертолета

"В следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело и продолжается допрос свидетелей".
Как передает Report, об этом Baku TV сообщил первый заместитель генерального прокурора Эльчин Мамедов.
"Завершена экспертиза тел погибших. Продолжаются интенсивные следственные действия", - сказал он.
Э.Мамедов добавил, что пока рано говорить о точной причине инцидента: "Результаты расследования должны быть проанализированы. Черный ящик был изъят с места происшествия. О ходе расследования и результатах будет сделано заявление для общественности".