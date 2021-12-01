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Первый заместитель генпрокурора рассказал о расследовании причин крушения вертолета

Первый заместитель генпрокурора рассказал о расследовании причин крушения вертолета "В настоящее время в следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело".
Происшествия
1 декабря 2021 г. 13:59
Первый заместитель генпрокурора рассказал о расследовании причин крушения вертолета

"В следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело и продолжается допрос свидетелей".

Как передает Report, об этом Baku TV сообщил первый заместитель генерального прокурора Эльчин Мамедов.

"Завершена экспертиза тел погибших. Продолжаются интенсивные следственные действия", - сказал он.

Э.Мамедов добавил, что пока рано говорить о точной причине инцидента: "Результаты расследования должны быть проанализированы. Черный ящик был изъят с места происшествия. О ходе расследования и результатах будет сделано заявление для общественности".

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Версия на азербайджанском языке Baş prokurorun birinci müavini helikopter qəzası ilə bağlı aparılan istintaqdan danışıb

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