Первый заместитель генпрокурора рассказал о расследовании причин крушения вертолета

"В настоящее время в следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело".

"В следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело и продолжается допрос свидетелей".

Как передает Report, об этом Baku TV сообщил первый заместитель генерального прокурора Эльчин Мамедов.

"Завершена экспертиза тел погибших. Продолжаются интенсивные следственные действия", - сказал он.

Э.Мамедов добавил, что пока рано говорить о точной причине инцидента: "Результаты расследования должны быть проанализированы. Черный ящик был изъят с места происшествия. О ходе расследования и результатах будет сделано заявление для общественности".