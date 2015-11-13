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    ​Первый секретарь посольства России в Азербайджане попал в ДТП

    Оба автомобиля получили сильные повреждения

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Автомобиль первого секретаря посольства России в Азербайджане попал в Баку в ДТП.

    Как сообщает Report, авария зарегистрирована на проспекте Азадлыг в Насиминском районе.

    Принадлежащий посольству России автомобиль марки "Hyundai Santa Fe" с номерным знаком D 00406, управляемый первым секретарем посольства России в Азербайджане Владимиром Бирюковым 1961 г.р., столкнулся с "Toyota Fortuner" с номерным знаком 10 SS 620, за рулем которого находился Агиль Алиев 1964 г.р.

    Оба автомобиля получили сильные повреждения, серьезно пострадавших нет.

    По факту в Насиминском РУП ведется расследование.

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