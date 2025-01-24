Первичные данные расследования крушения самолета AZAL могут быть обнародованы на следующей неделе

Предварительные результаты расследования крушения самолета AZAL вблизи Актау могут быть обнародованы уже на следующей неделе.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сказал вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.
"В течение месяца по стандартам ИКАО (Международная организация гражданской авиации - ред.) расследование авиапроисшествия ведут авиационные власти. Порядка 17-18 человек - эксперты РФ, Азербайджана, Казахстана. Комиссия работает. Параметры, режима полета и аудио накладываются и будут сделаны определенные выводы. И родственники должны проверить голоса, что это на самом деле пилоты и т.д. Думаю, на следующей неделе предварительная часть будет опубликована Министерством транспорта. Потому что в течение 30 дней со дня авиапроисшествия ИКАО рекомендует. Есть сложности, но должны уложиться", - сказал Бозумбаев.
Он также добавил, что после авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело.
"Кроме этого, было возбуждено уголовное дело - есть баллистическая и взрыво-техническая экспертиза. Наши силовики в плотном контакте работают", - сказал он.
Черные ящики потерпевшего крушение борта полностью расшифрованы в Бразилии и возвращены в Казахстан, отметил вице-премьер.
Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.
По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.