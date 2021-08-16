Первая группа азербайджанских пожарных вернулась из Турции

Первая группа пожарно-спасательных расчетов МЧС Азербайджана, отправленных в братскую Турецкую Республику для борьбы с лесными пожарами по поручению президента Ильхама Алиева, сегодня вернулась на Родину.

Первая группа пожарно-спасательных расчетов МЧС Азербайджана, отправленных в братскую Турецкую Республику для борьбы с лесными пожарами по поручению президента Ильхама Алиева, сегодня вернулась на Родину.

Как передает сотрудник Report, в международный аэропорт Гейдар Алиев прибыл личный состав, а также возвращена техника.

Отметим, что сегодня в 23:00 вторая группа азербайджанских пожарно-спасательных расчетов прибудет в международный аэропорт Гейдар Алиев.

743 сотрудника МЧС проявили высокую самоотверженность в тушении лесных пожаров в Турции. К тушению пожаров были привлечены 97 единиц техники, в том числе 77 пожарных и 6 насосных машин, 4 штабных автомобиля, 2 автобуса и 1 пикап, вспомогательные технические средства, самолет-амфибия Бе-200ЧС и 1 вертолет.

Гюнель Аббас