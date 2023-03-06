Пережившим потрясения во время Отечественной войны оказывается психологическая помощь

Пережившим потрясения во время Отечественной войны гражданам оказывается психологическая помощь.

Пережившим потрясения во время Отечественной войны гражданам оказывается психологическая помощь.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

В целях более эффективной организации психологической реабилитации ветеранов войны, членов семей шехидов, а также пострадавших от армянского террора лиц в 2021 году МЧС пригласило из Турции группу профессиональных психотерапевтов, которые совместно с психологами министерства оказывали безвозмездную психологическую помощь.

В целях продолжения поддержки из Турции вновь приглашены специалисты, которые оказывают в Баку, Нахчыване и Барде психологическую помощь пережившим потрясения во время войны гражданам.

Записаться на прием можно по номеру горячей линии министерства "112".