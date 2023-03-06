Пережившим потрясения во время Отечественной войны оказывается психологическая помощь

Пережившим потрясения во время Отечественной войны гражданам оказывается психологическая помощь.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.
В целях более эффективной организации психологической реабилитации ветеранов войны, членов семей шехидов, а также пострадавших от армянского террора лиц в 2021 году МЧС пригласило из Турции группу профессиональных психотерапевтов, которые совместно с психологами министерства оказывали безвозмездную психологическую помощь.
В целях продолжения поддержки из Турции вновь приглашены специалисты, которые оказывают в Баку, Нахчыване и Барде психологическую помощь пережившим потрясения во время войны гражданам.
Записаться на прием можно по номеру горячей линии министерства "112".