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Пережившим потрясения во время Отечественной войны оказывается психологическая помощь

Пережившим потрясения во время Отечественной войны оказывается психологическая помощь Пережившим потрясения во время Отечественной войны гражданам оказывается психологическая помощь.
Происшествия
6 марта 2023 г. 10:31
Пережившим потрясения во время Отечественной войны оказывается психологическая помощь

Пережившим потрясения во время Отечественной войны гражданам оказывается психологическая помощь.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

В целях более эффективной организации психологической реабилитации ветеранов войны, членов семей шехидов, а также пострадавших от армянского террора лиц в 2021 году МЧС пригласило из Турции группу профессиональных психотерапевтов, которые совместно с психологами министерства оказывали безвозмездную психологическую помощь.

В целях продолжения поддержки из Турции вновь приглашены специалисты, которые оказывают в Баку, Нахчыване и Барде психологическую помощь пережившим потрясения во время войны гражданам.

Записаться на прием можно по номеру горячей линии министерства "112".

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsində sarsıntı yaşayan vətəndaşlar üçün psixoloji yardım keçirilir

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