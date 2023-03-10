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Пережившие потрясение во время Отечественной войны проходят психотерапию

Пережившие потрясение во время Отечественной войны проходят психотерапию В Азербайджане оказывают психологическую помощь гражданам, пережившим потрясение во время Отечественной войны.
Происшествия
10 марта 2023 г. 11:00
Пережившие потрясение во время Отечественной войны проходят психотерапию

В Азербайджане оказывают психологическую помощь гражданам, пережившим потрясение во время Отечественной войны.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Отмечено, что в 2021 году МЧС пригласило в нашу страну группу профессиональных психотерапевтов из Турции для более эффективной организации психологической реабилитации участников войны, ветеранов, испытывающих психологические проблемы в связи с участием в Отечественной войне, а также членов семьи шехидов, людей, пострадавших от армянского террора. Турецкие специалисты совместно с психологами МЧС оказывали этим гражданам бесплатную психологическую помощь.

В рамках этого процесса более 20 специалистов, прибывших в страну из Турции по приглашению МЧС, совместно с психологами министерства проводят реабилитацию людей, нуждающихся в психологической помощи, в городах Баку и Нахчыван. Граждане, испытывающие психологические проблемы в связи с Отечественной войной, могут записаться на прием по горячей линии Министерства “112” для получения бесплатной психотерапевтической помощи.

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsində sarsıntı yaşayanlar üçün psixoloji yardım keçirilir

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