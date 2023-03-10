Пережившие потрясение во время Отечественной войны проходят психотерапию

В Азербайджане оказывают психологическую помощь гражданам, пережившим потрясение во время Отечественной войны.

В Азербайджане оказывают психологическую помощь гражданам, пережившим потрясение во время Отечественной войны.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Отмечено, что в 2021 году МЧС пригласило в нашу страну группу профессиональных психотерапевтов из Турции для более эффективной организации психологической реабилитации участников войны, ветеранов, испытывающих психологические проблемы в связи с участием в Отечественной войне, а также членов семьи шехидов, людей, пострадавших от армянского террора. Турецкие специалисты совместно с психологами МЧС оказывали этим гражданам бесплатную психологическую помощь.

В рамках этого процесса более 20 специалистов, прибывших в страну из Турции по приглашению МЧС, совместно с психологами министерства проводят реабилитацию людей, нуждающихся в психологической помощи, в городах Баку и Нахчыван. Граждане, испытывающие психологические проблемы в связи с Отечественной войной, могут записаться на прием по горячей линии Министерства “112” для получения бесплатной психотерапевтической помощи.