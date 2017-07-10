Перевернулся трактор, управляемый жителем Шамкирского района, 1 человек погиб

10 июля, 2017 13:34

Баку. 10 июля REPORT.AZ/ В Шамкирском районе произошла авария со смертельным исходом. Как сообщает Report, инцидент произошел на территории села Ени Гейча. Так, перевернулся трактор марки "МТЗ-892", управляемый жителем села Даг Чейир Эльшаном Оруджевым. В результате, находившийся в тракторе пассажир - дед Э.Оруджева Гонары Оруджев получил телесные повреждения различной степени тяжести и скончался. По факту в Шемкирском районном отделении полиции ведется расследование.