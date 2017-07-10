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    Перевернулся трактор, управляемый жителем Шамкирского района, 1 человек погиб

    По факту ведется расследование

    Баку. 10 июля REPORT.AZ/ В Шамкирском районе произошла авария со смертельным исходом.

    Как сообщает Report, инцидент произошел на территории села Ени Гейча.

    Так, перевернулся трактор марки "МТЗ-892", управляемый жителем села Даг Чейир Эльшаном Оруджевым. В результате, находившийся в тракторе пассажир - дед Э.Оруджева Гонары Оруджев получил телесные повреждения различной степени тяжести и скончался.

    По факту в Шемкирском районном отделении полиции ведется расследование.

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