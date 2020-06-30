Перестрелка на азербайджано-иранской границе, есть погибший

Государственной пограничной службой Азербайджана продолжаются мероприятия по надежной защите государственных границ.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГПС.

В результате этих мероприятий 29 июня 2020 года была пресечена попытка контрабандного провоза в страну большой партии наркотических средств.

В этот день в 23:50 на служебной территории погранзаставы погранотряда "Горадиз" ГПС близ села Ашагы Чеменли Бейлаганского района было обнаружено, что двое неизвестных из Ирана пытаются нарушить госграницу в направлении Азербайджана.

Было обнаружено, что нарушители границы вооружены и имеют при себе два тюка с грузом. Погранзастава была поднята по команде "К оружию", служебная территория перекрыта. Нарушителям приказали остановиться, но они не подчинилсь, открыли огонь по пограничникам.

Пограннаряд применил оружие, один из нарушителей умер от полученного пулевого ранения. Другой нарушитель сбежал, воспользовавшись лесистой местностью, темным временем суток.

При осмотре территории были обнаружены 1 ружье со спиленным дулом, 2 тюка с веществом наподобие наркотика общим весом 33 кг.

На месте происшествия проведена встреча представителей Азербайджана и Ирана.