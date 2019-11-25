Перестрелка на азербайджано-иранской границе, есть погибший

23 ноября близ села Беюк Бехменли Физулинского района на служебной территории пограничной заставы погранотряда "Горадиз" пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана пограннаряд обнаружил, что двое неизвестных незаконно перескли госграницу со стороны Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Азербайджана.

Погранзастава была поднята по команде "К оружию", служебная территория полностью перекрыта. После приказа остановиться началось преследование нарушителей границы, в воздух был произведен предупредительный выстрел. Не подчинившиеся приказу нарушители границы открыли огонь по пограничникам.

В соответствии с требованиями закона "О госгранице" пограннаряд применил оружие, один из нарушителей границы был обезврежен. Второй нарушитель, воспользовавшись ландшафтом территории, сбежал на территорию Ирана.

На месте происшествия в полиэтиленовом пакете были обнаружены 2595 гр мариахуаны и метамфетамина, 1 мобильный телефон марки Samsung, 1 нож, 2 гильзы от патронов калибра 7,62 мм.

При осмотре территории с участием представителя иранской границы было установлено, что погибший от пулевого ранения нарушитель границы являлся гражданином Ирана.

В настоящее время пограничными войсками ГПС и сотрудниками Физулинской военной прокуратуры осуществляются необходимые оперативно-следственные мероприятия в связи с инцидентом.