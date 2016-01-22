Перерезавший горло своей невестке 78-летний мужчина приговорен к 18 годам лишения свободы

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Аманхана Наджафова 1938 года рождения, обвиняемого в убийстве своей невестки в Гусарах.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Джавида Гусейнова вынесен приговор.

Приговором суда, А.Наджафов осужден на 18 лет лишения свободы.

Отметим, что 25 июля 2015 года житель Гусарского района Наджафов Аманхан Элаяддин оглу убил свою невестку 38-летнюю Мамедову Севиндж Малик гызы, выстрелив в нее из охотничьего ружья. После этого он перерезал ей горло. Инцидент произошел на почве семейного конфликта.