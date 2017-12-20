Перерезавший в Баку жене горло задержан при попытке бегства из страны

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Убивший в Баку жену мужчина был задержан при попытке бегства из страны.

Как передает Report, проживающий в Бинагадинском районе Расим Гара оглу Челтиков 1965 г.р. на почве семейного конфликта перерезал горло своей жене Арифе Гасан гызы Челтиковой 1967 г.р. После Р. Челтиков покинул место преступления и пытался сбежать из страны. Однако он был задержан сотрудниками правоохранительных органов на проходном пункте "Ялама" Гусарского района при прохождении границы с Россией.

По факту в Бинагадинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.