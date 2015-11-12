Перерезавшая горло сестре дочь бизнесмена направлена в психиатрическую больницу

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Парваны Этибар гызы Нуриевой 1995 г.р., обвиняемой в убийстве сестры Гюнель Этибар гызы Нуриевой 1993 г.р.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова вынесено решение.

Согласно информации, в отношении Г.Нуриевой вынесено решение о принудительном медицинском лечении. Она помещена в 1-ю республиканскую психиатрическую больницу министерства здравоохранения.

Отметим, что происшествие произошло в октябре 2014 года. 20-летняя Гюнель Нуриева была убита своей младшей сестрой Парваной Нуриевой в квартире по улице Худу Мамедова, 18, где проживала их семья. П.Нуриева нанесла своей сестре 22 ножевых ранения, после чего перерезала ей горло.

Она обвиняется по ст.120.1 (умышленное убийство) УК.

Сестры Нуриевы являются дочерьми бизнесмена Этибара Нуриева.