Перекрывший дорогу в Лерике кусок скалы взорван динамитом

Лерик. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Лерикском районе взорван кусок скалы, перекрывший дорогу в результате горного обвала.

Как сообщает южное бюро Report, вчера ночью на 10-м км автомобильной дороги Лерик-Госмалиан-Кальваз, в месте, именуемом Dağlar qapısı ("Горные врата"), была частично очищена дорога, перекрытая в результате повторного горного обвала.

Техника и рабочие дорожно-эксплуатационного управления всю ночь занимались зачисткой территории. Движение было частично возобновлено.

По словам жителей, примерно в 5 часов утра динамитом взорван кусок скалы на дороге.

В настоящее время движение на дороге, связывающей 50 жилых пунктов с районным центром, нормализовано.