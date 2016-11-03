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    Перекрывший дорогу в Лерике кусок скалы взорван динамитом

    В настоящее время движение на дороге, связывающей 50 жилых пунктов с районным центром, нормализовано

    Лерик. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Лерикском районе взорван кусок скалы, перекрывший дорогу в результате горного обвала.

    Как сообщает южное бюро Report, вчера ночью на 10-м км автомобильной дороги Лерик-Госмалиан-Кальваз, в месте, именуемом Dağlar qapısı ("Горные врата"), была частично очищена дорога, перекрытая в результате повторного горного обвала. 

    Техника и рабочие дорожно-эксплуатационного управления всю ночь занимались зачисткой территории. Движение было частично возобновлено. 

    По словам жителей, примерно в 5 часов утра динамитом взорван кусок скалы на дороге. 

    В настоящее время движение на дороге, связывающей 50 жилых пунктов с районным центром, нормализовано.

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