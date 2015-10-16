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    Перед зданием исполнительной власти района произошло ДТП - ФОТО

    В результате аварии оба автомобиля пострадали, водители получили легкие телесные повреждения

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ На Ходжалинском проспекте города Баку перед зданием исполнительной власти Хатаинского района произошла авария.

    Как сообщает Report, автомобиль марки Mercedes с государственным номерным знаком 90-VD-378 вышел навстречу автомобиля марки KIA с государственным номерным знаком 90-FS-812.  В результате аварии оба автомобиля пострадали, водители получили легкие телесные повреждения.

    На место происшествия прибыли сотрудники управления государственной дорожной полиции.

    По факту ведется расследование. 

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