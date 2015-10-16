Перед зданием исполнительной власти района произошло ДТП - ФОТО

16 октября, 2015 11:05

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ На Ходжалинском проспекте города Баку перед зданием исполнительной власти Хатаинского района произошла авария. Как сообщает Report, автомобиль марки Mercedes с государственным номерным знаком 90-VD-378 вышел навстречу автомобиля марки KIA с государственным номерным знаком 90-FS-812. В результате аварии оба автомобиля пострадали, водители получили легкие телесные повреждения. На место происшествия прибыли сотрудники управления государственной дорожной полиции. По факту ведется расследование.