Перед зданием больницы в Сальяне произошло ДТП, 1 человек пострадал - ФОТО

Сальян. 31 августа. REPORT. AZ/ В Сальяне произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.
Как сообщает региональное бюро Report, авария произошла сегодня днем на 2 км автомобильной дороги Сальян-Нефтчала напротив центральной больницы села Кюргарагашлы.
Столкнулись автомобили марки "Nissan" и "ВАЗ-2106". В результате ДТП пассажир, 20-летний житель села Алар Джалилабадского района Эхтирам Вафадар оглу Азизов получил травмы различной степени тяжести. Пострадавший доставлен в Сальянскую центральную районную больницу.
После оказания первой медицинской помощи, его поместили в отделение травматологии.
Факт расследуется сотрудниками отделения полиции Сальянского района.
Valeh DadaşovАвтор новости
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