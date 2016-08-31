Перед зданием больницы в Сальяне произошло ДТП, 1 человек пострадал - ФОТО

Сальян. 31 августа. REPORT. AZ/ В Сальяне произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщает региональное бюро Report, авария произошла сегодня днем на 2 км автомобильной дороги Сальян-Нефтчала напротив центральной больницы села Кюргарагашлы.

Столкнулись автомобили марки "Nissan" и "ВАЗ-2106". В результате ДТП пассажир, 20-летний житель села Алар Джалилабадского района Эхтирам Вафадар оглу Азизов получил травмы различной степени тяжести. Пострадавший доставлен в Сальянскую центральную районную больницу.

После оказания первой медицинской помощи, его поместили в отделение травматологии.

Факт расследуется сотрудниками отделения полиции Сальянского района.