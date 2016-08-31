 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Перед зданием больницы в Сальяне произошло ДТП, 1 человек пострадал - ФОТО

    Раненый помещен в отделение травматологии

    Сальян. 31 августа. REPORT. AZ/ В Сальяне произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек. 

    Как сообщает региональное бюро Report, авария произошла сегодня днем на 2 км автомобильной дороги Сальян-Нефтчала напротив центральной больницы села Кюргарагашлы. 

    Столкнулись автомобили марки "Nissan" и "ВАЗ-2106". В результате ДТП пассажир, 20-летний житель села Алар Джалилабадского района Эхтирам Вафадар оглу Азизов получил травмы различной степени тяжести. Пострадавший доставлен в Сальянскую центральную районную больницу.  

    После оказания первой медицинской помощи, его поместили в отделение травматологии. 

    Факт расследуется сотрудниками отделения полиции Сальянского района. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi