Убивший сына отец предстанет перед судом

Завершено предварительное следствие по уголовному делу Яшара Байрамова, обвиняемого в убийстве своего сына в Гейгеле.
Как сообщает Report, дело направлено на рассмотрение в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.
В ближайшие дни состоится предварительное слушание по делу, находящемуся в производстве судьи Хагани Самедова.
Инцидент произошел 1 января в селе Надель.
Житель села Яшар Гамбар оглу Байрамов 1950 года рождения дважды выстрелил в поле в своего сына Махира Байрамова 1978 года рождения из ружья.
Он скрылся с места преступления, однако был задержан полицией и передан следствию.
Я.Байрамову предъявлено обвинение по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.