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Убивший сына отец предстанет перед судом

Убивший сына отец предстанет перед судом Завершено предварительное следствие по уголовному делу Яшара Байрамова, обвиняемого в убийстве своего сына в Гейгеле.
Происшествия
13 августа 2020 г. 18:38
Убивший сына отец предстанет перед судом

Завершено предварительное следствие по уголовному делу Яшара Байрамова, обвиняемого в убийстве своего сына в Гейгеле.

Как сообщает Report, дело направлено на рассмотрение в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.

В ближайшие дни состоится предварительное слушание по делу, находящемуся в производстве судьи Хагани Самедова.

Инцидент произошел 1 января в селе Надель.

Житель села Яшар Гамбар оглу Байрамов 1950 года рождения дважды выстрелил в поле в своего сына Махира Байрамова 1978 года рождения из ружья.

Он скрылся с места преступления, однако был задержан полицией и передан следствию.

Я.Байрамову предъявлено обвинение по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

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Версия на азербайджанском языке Oğlunu öldürən atanın məhkəməsi başlayır

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