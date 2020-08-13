Убивший сына отец предстанет перед судом

Завершено предварительное следствие по уголовному делу Яшара Байрамова, обвиняемого в убийстве своего сына в Гейгеле.

Завершено предварительное следствие по уголовному делу Яшара Байрамова, обвиняемого в убийстве своего сына в Гейгеле.

Как сообщает Report, дело направлено на рассмотрение в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.

В ближайшие дни состоится предварительное слушание по делу, находящемуся в производстве судьи Хагани Самедова.

Инцидент произошел 1 января в селе Надель.

Житель села Яшар Гамбар оглу Байрамов 1950 года рождения дважды выстрелил в поле в своего сына Махира Байрамова 1978 года рождения из ружья.

Он скрылся с места преступления, однако был задержан полицией и передан следствию.

Я.Байрамову предъявлено обвинение по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.