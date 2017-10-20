Перед одним из столичных ресторанов молодой человек получил 4 ножевых ранения от своего соседа

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Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Баку перед одним из ресторанов молодой человек получил 4 ножевых ранения от своего соседа.

Как передает Report, инцидент произошел в Сабаильском районе столицы.

Так, в ресторане "Гурман", находящимся на трассе Баку-Сальян, завязалась драка.

Во время драки проживающий по соседству с Мирзаевым Эльвином Гаджи оглу 1992 г.р. человек нанес ему 4 ножевых ранения. Раненый был доставлен в больницу. По словам врачей, на теле и в области ноги пострадавшего в общей сложности 4 ножевых ранения.

По факту Сабаильское районное управление полиции ведет следствие.