Перед Азербайджанским государственным кукольным театром неизвестный ранил ножом 31-летнего мужчину

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Баку неизвестный ранил ножом 31-летнего мужчину.

Как сообщает Report, инцидент произошел сегодня утром перед Азербайджанским государственным кукольным театром на проспекте Нефтяников, 36 в Сабаильском районе.

Согласно информации, неизвестный нанес 6 ударов ножом в спину жителя Саатлинского района Агаева Авеза Аббасали оглу 1985 года рождения и скрылся с места происшествия.

А.Агаев был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №1. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

По факту ведется расследование в Сабаильском районном управлении полиции.