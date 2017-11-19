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    Перед администрацией украинского президента подожгли шины - ВИДЕО

    Об этом члены движения написали на своей странице в социальной сети Facebook

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Активисты украинского "Движения освобождения" подожгли шины перед зданием президентской администрации.

    Как передает Report, об этом члены движения написали на своей странице в социальной сети Facebook.

    На опубликованную запись также попал момент, как люди подбегают к белому микроавтобусу и пытаются его перевернуть. Они утверждали, что из этого транспорта за ними велась слежка.

    Сообщается, что в ситуацию вмешался народный депутат Егор Соболев, который попросил мужчину в машине предъявить удостоверение. Мужчина предъявил удостоверение Службы безопасности Украины города Киева, после чего Соболев попросил людей пропустить автобус.

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