Перед администрацией украинского президента подожгли шины - ВИДЕО

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Активисты украинского "Движения освобождения" подожгли шины перед зданием президентской администрации.

Как передает Report, об этом члены движения написали на своей странице в социальной сети Facebook.

На опубликованную запись также попал момент, как люди подбегают к белому микроавтобусу и пытаются его перевернуть. Они утверждали, что из этого транспорта за ними велась слежка.

Сообщается, что в ситуацию вмешался народный депутат Егор Соболев, который попросил мужчину в машине предъявить удостоверение. Мужчина предъявил удостоверение Службы безопасности Украины города Киева, после чего Соболев попросил людей пропустить автобус.