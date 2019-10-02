Пенитенциарная служба: Шафаг Агаджан не проводит акцию голодовки

Пенитенциарная служба Минюста Азербайджана прокомментировала распространившуюся информацию о проведении находящейся в заключении Шафаг Агаджан акции голодовки.

Как сообщил Report начальник отдела по связям с общественностью службы Мехман Садыгов, Ш.Агаджан не проводит никаких акций голодовки.

По его словам, арестованная женщина принимает пищу: "Официальное лицо из руководства Пенитенциарной службы провело в следственном изоляторе прием заключенных и арестованных. Шафаг Агаджан также была на данном приеме, с ней провели беседу. Шафаг Агаджан сообщила, что у нее нет никаких проблем, и она не проводит акции голодовки".

Отметим, что согласно официальной информации, Ш.Агаджан была арестована во время сбыта наркотиков на территории Наримановского района Баку.

При обыске сотрудниками правоохранительных органов у нее был обнаружен и изъят сверток с наркотическим веществом.

Напомним, что Ш.Агаджан является руководителем национального информагентства Bakupress.