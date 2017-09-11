Пенитенциарная служба распространила сообщение в связи с попыткой суицида Александра Лапшина

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Пенитенциарная служба министерства юстиции распространила сообщение в связи с попыткой Александра Лапшина покончить с собой.

Как передает Report, по сообщению, Александр Валерьевич Лапшин, признанный виновным по статьям 318.2 и 52.1 Уголовного кодекса Азербайджана и приговоренный к 3 годам лишения свободы, за время отбывания наказания был полностью обеспечен всеми процессуальными правами, предусмотренными законодательством: "Так, А.Лапшину, имеющему гражданства России, Израиля и Украины, была предоставлена возможность для встречи с аккредитованными в нашей стране представителями этих посольств, а также с членами семьи".

Было отмечено, что содержащийся под арестом в период следствия А.Лапшин постоянно находился под наблюдением врачей, ему было обеспечено на должном уровне медицинское обследование и лечение: "10 сентября 2017 года А.Лапшин, сославшись на затяжку вопроса экстрадиции, попытался совершить суицид. Однако благодаря бдительности сотрудников следственного изолятора была предотвращена попытка самоубийства, А.Лапшину была оказана необходимая медицинская помощь.

11 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев, руководствуясь пунктом 22 статьи 109 Конституции подписал распоряжение о помиловании Лапшина Александра Валерьевича. Согласно распоряжению, А.Лапшин в соответствии с требованиями законодательства, будет освобожден от отбывания оставшейся части наказания".

Напомним, что А.Лапшин, имеющий гражданство различных стран, ранее был привлечен по уголовному делу в качестве подозреваемого в связи с нарушением государственных границ Азербайджана и незаконным посещением оккупированных земель, публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики. В связи с объявлением в международный розыск он был задержан правоохранительными органами Беларуси в Минске 15 декабря 2016 года, а 7 февраля 2017 года экстрадирован в Азербайджанскую Республику.

20 июля в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу А.Лапшина. Согласно судебному приговору, А.Лапшин получил оправдание по ст. 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) Уголовного кодекса. Отмечается, что выдвинутое по данной статье обвинение не было доказано во время судебного следствия. В приговоре говорится, что публичные призывы, сделанные А.Лапшиным против государства, являются плодом его воображения и сказанное им – предположение.

При этом суд признал А.Лапшина виновным по ст. 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса и приговорил к 3 годам лишения свободы.