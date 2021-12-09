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Пенитенциарная служба о состоянии здоровья экс-главы ИВ

Пенитенциарная служба о состоянии здоровья экс-главы ИВ Пенитенциарная служба Министерства юстиции распространила информацию о состоянии здоровья осужденного Салеха Рустамова.
Происшествия
9 декабря 2021 г. 19:31
Пенитенциарная служба о состоянии здоровья экс-главы ИВ

Пенитенциарная служба Министерства юстиции распространила информацию о состоянии здоровья осужденного Салеха Рустамова.

Как передает Report, в сообщении говорится:

"В некоторых социальных сетях опубликована несоответствующая действительности информация о состоянии здоровья осужденного Салеха Рустамова.

В связи с этим заявляем, что в настоящее время находящийся в лечебном учреждении Пенитенциарной службы экс-глава Исполнительной власти Гедабекского района С.Рустамов в связи с отказом от приема пищи находится под постоянным наблюдением врача и привлечен к поддерживающим лечебным процедурам.

Созданы условия для регулярных встреч Рустамова с адвокатом и связи с близкими родственниками по телефону".

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Версия на английском языке Penitentiary Service on state of health of jailed ex-head of Gadabay District
Версия на азербайджанском языке Penitensiar xidmət Saleh Rüstəmovun son durumunu açıqlayıb

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