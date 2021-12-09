Пенитенциарная служба о состоянии здоровья экс-главы ИВ

Пенитенциарная служба Министерства юстиции распространила информацию о состоянии здоровья осужденного Салеха Рустамова.

Пенитенциарная служба Министерства юстиции распространила информацию о состоянии здоровья осужденного Салеха Рустамова.

Как передает Report, в сообщении говорится:

"В некоторых социальных сетях опубликована несоответствующая действительности информация о состоянии здоровья осужденного Салеха Рустамова.

В связи с этим заявляем, что в настоящее время находящийся в лечебном учреждении Пенитенциарной службы экс-глава Исполнительной власти Гедабекского района С.Рустамов в связи с отказом от приема пищи находится под постоянным наблюдением врача и привлечен к поддерживающим лечебным процедурам.

Созданы условия для регулярных встреч Рустамова с адвокатом и связи с близкими родственниками по телефону".