Пенитенциарная служба: Гусейн Абдуллаев не проводит голодовку

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "Информация о проведении голодовки ныне содержащимся в Бакинском следственном изоляторе Гусейном Абдуллаевым не соответствует действительности".

Об этом в ответ на запрос Report сказал завотделом по связям с общественностью Пенитенциарной службы минюста Мехман Садыгов.

Он отметил, что Г.Абдуллаев на данный момент не проводит акцию голодовки.

М.Садыгов добавил, что информации о проведении голодовки содержащимся в Гобустанской тюрьме Талехом Багировым также не соответствуют действительности: "Талех Багиров не проводит акцию голодовки".