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    Пенитенциарная служба: Гусейн Абдуллаев не проводит голодовку

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "Информация о проведении голодовки ныне содержащимся в Бакинском следственном изоляторе Гусейном Абдуллаевым не соответствует действительности". 

    Об этом в ответ на запрос Report сказал завотделом по связям с общественностью Пенитенциарной службы минюста Мехман Садыгов. 

    Он отметил, что Г.Абдуллаев на данный момент не проводит акцию голодовки. 

    М.Садыгов добавил, что информации о проведении голодовки содержащимся в Гобустанской тюрьме Талехом Багировым также не соответствуют действительности: "Талех Багиров не проводит акцию голодовки". 

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