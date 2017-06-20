Пассажирский самолет AZAL по технической причине вернулся в аэропорт Пекина

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Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Пассажирский самолет «Азербайджанских Авиалиний» (AZAL), летевший из Пекина в Баку, по технической причине вернулся в аэропорт Шоуду.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, после взлета командир воздушного судна Boeing 767 принял решение вернуться и после выработки топлива в 23:28 по бакинскому времени совершил благополучную посадку.

На борту находилось 170 пассажиров и 11 членов экипажа, посадка прошла в штатном режиме.