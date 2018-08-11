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    Пассажирский поезд Баку-Балакян застрял в пути

    Гах. 11 августа. REPORT.AZ/ Следующий из Баку в Балакян пассажирский поезд застрял в пути.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, причина этого в том, что вечером 10 августа селевые потоки привели в непригодное состояние линию железной дороги в части, проходящей через территорию села Лахыч Загатальского района.

    По этой причине, вышедший в путь минувшим вечером из Баку пассажирский поезд, который должен был достичь сегодня утром станции Балакян, остановился на станции Кётюклю на территории Гахского района. Находящиеся в поезде пассажиры были отправлены автобусами в Гахский, Загатальский и Балакянский районы.

    В настоящее время на железной дороге идут ремонтные работы, предпринимаются меры, чтобы поезд смог продолжить свое движение. 

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