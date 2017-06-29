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    Пассажирский автобус Баку-Стамбул столкнулся в Евлахе с грузовиком - ВИДЕО

    По факту ведется расследование© Report.az

    Евлах. 29 июня. REPORT.AZ/ Следующий рейсом Баку-Стамбул пассажирский автобус столкнулся в Евлахском районе с грузовиком. 

    Как сообщает карабахское бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через село Самедабад отрезке магистрали Баку-Газах. 

    Управляемый гражданином Турции Сулейманом Экинчи 1977 г.р. пассажирский автобус столкнулся с грузовиком марки Shacman, за рулем которого находился Тариэль Мамедов 1986 г.р. В результате ДТП водитель грузовика Т.Мамедов и один пассажир автобуса получили легкие травмы. 

    По факту ведется расследование. 

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