Пассажирский автобус Баку-Стамбул столкнулся в Евлахе с грузовиком - ВИДЕО

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Евлах. 29 июня. REPORT.AZ/ Следующий рейсом Баку-Стамбул пассажирский автобус столкнулся в Евлахском районе с грузовиком.

Как сообщает карабахское бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через село Самедабад отрезке магистрали Баку-Газах.

Управляемый гражданином Турции Сулейманом Экинчи 1977 г.р. пассажирский автобус столкнулся с грузовиком марки Shacman, за рулем которого находился Тариэль Мамедов 1986 г.р. В результате ДТП водитель грузовика Т.Мамедов и один пассажир автобуса получили легкие травмы.

По факту ведется расследование.